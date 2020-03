Der kom færre nye boliger på Boligsiden i sidste uge. Der plejer at komme flere frem mod påske.

Noget tyder på, at den delvise nedlukning af Danmark i sidste uge også kommer til at påvirke bolighandlen. Tal fra Boligsiden, som Ritzau har fået lov at se, viser i hvert fald et tydeligt fald i antallet af nye boliger til salg.

De foregående fem år er der groft sagt blevet flere og flere nye bolig frem mod påsken. Sammen tendens var der også i år - indtil sidste uge.

Sidste uge annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S), at flere butikker og forretninger vil blive lukket ved påbud.

Samme uge dykkede antallet af nye boliger på markedet ifølge Boligsiden med omkring en femtedel fra over 2500 ugen før til lidt over 2000.

Det er stik modsat udviklingen de seneste fem år. Her steg antallet af nye boliger, der kom på Boligsiden.

Også det faktiske salg faldt i sidste uge, viser Boligsidens tal. Det lå otte procent lavere end gennemsnittet for samme uge de fem foregående år.

For de boligsøgende kom der i sidste uge en tredjedel færre nye boliger på Boligsiden end gennemsnittet for de foregående fem år.

Der er særligt blevet mindre at vælge mellem for de boligsøgende, der leder efter en ejerlejlighed eller fritidshuse.

Her er der henholdsvis 40 procent og 42 procent færre annoncer at se på.

For dem, der leder efter en villa eller et rækkehus, er der henholdsvis 27 procent og 32 procent færre annoncer at se på.

Ifølge boligøkonom hos Boligsiden Birgit Daetz kan den manglede lyst til at sælge skyldes usikkerhed om, hvordan man skal komme videre - blandt andet fordi nogen kan være kommet i tvivl om, hvorvidt de har en indkomst, der kan finansiere et boliglån til et køb.

Hun bider mærke i, at stemningen er vendt så hurtigt, at hun ikke kan huske noget fortilfælde.

- Vi kan ikke erindrer, at det er sket så stærkt. Under finanskrisen gik der længere tid, og det bevægede sig forskelligt i de forskellige regioner. Men det her er gået usædvanligt stærkt, siger hun.

Hun siger, at konsekvensen kan blive, at nogen må udsætte deres boligdrømme til nye tider, og at andre måske må opgive at få den pris for deres bolig, som de drømte om.

