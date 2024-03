I januar faldt boligpriserne over en bred kam med op mod 1,3 procent, viser nye tal.

Boligpriserne falder, og salgstiderne stiger.

Det er tendenser, der gør sig gældende for boligmarkedet i de fleste egne af landet fra årets start.

Det viser en opgørelse for januar fra Boligsiden torsdag morgen.

For hele landet er boligpriserne på tværs af boligtyper i gennemsnit faldet mellem 0,6 procent og 1,3 procent den seneste måned.

Udviklingen kan være et forvarsel om, at selv om anden halvdel af 2023 bød på stigende priser, så kan en anden historie komme til at gøre sig gældende i år.

Det mener Søren Kristensen, der er cheføkonom hos Sydbank.

- Det kan i særligt grad gøre sig gældende for ejerlejlighederne i og omkring København. Vi er i hvert fald ikke overraskede over, at vi her ser både prisfald og lidt længere ventetider, siger han.

Hans udmelding henviser til et nyt boligskattesystem, der trådte i kraft fra nytår, og som særligt kan komme til at få betydning for markedet for ejerlejligheder i hovedstaden.

Købte man en bolig inden årsskiftet, var der udsigt til en skatterabat. Køber man efter, er der udsigt til en skattestigning.

Det fik flere til at fremskynde et køb.

Ifølge Søren Kristensen følger det også med til historien, at priserne på boligmarkedet har for vane at dale i januar.

- Tager vi højde for det, er der ikke tale om nogle store prisfald, og man skal derfor heller ikke overgøre betydningen af tallene, vi har fået for en enkelt måned.

- Det bliver dog interessant at se, om 2024 virkelig byder på et retningsskifte på boligmarkedet, siger han.

Hos Sydbank forventer man, at rentestigninger bliver til rentefald i løbet af 2024, og at det på et tidspunkt i løbet af året kan give plads til prisstigninger for mange boligejere.

Det kræver dog, at temperaturen og lysten til at købe bolig stiger sammenlignet med årets første måned, lyder det.

/ritzau/