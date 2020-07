Det laveste udbud af boliger siden 2006 holder priserne på huse og lejligheder oppe, lyder det fra økonom.

Boligpriserne er tilbage på niveauet før coronaudbruddet, når man ser på priserne på landsplan. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Priserne på huse lå i maj 0,4 procent højere end i februar. Tallet for lejligheder var 0,2 procent.

Hos Arbejdernes Landsbank bemærker økonom Anders Christian Overvad, at boligpriserne ikke er upåvirkede af coronakrisen, selv om de på papiret er steget.

Han peger på, at priserne normalt stiger i forårsmånederne. Hvis man tager højde for det, er husene faldet 1,4 procent i pris, mens lejligheder er dykket 0,7 procent.

- Det helt naturligt, at boligpriserne tager bestik af, at økonomien er kommet ned i gear. Når priserne så ikke er faldet mere, skyldes det, at mange sælgere udskød salgsprocessen, hvilket har medført det laveste boligudbud siden 2006.

- Situationen i dag er således et sælgers marked, og det har indtil videre betydet, at priserne ikke er faldet så meget som man så under finanskrisen, siger han i en kommentar.

Antallet af hushandler har i årets første fem måneder cirka været på niveau med samme periode i 2019. For lejligheder er tallet dalet knap syv procent.

Særligt i maj har der været gang i bolighandlerne, hvor salget har været omkring 30 procent over normalen.

- Mange bolighandler blev med nedlukningen af Danmark udskudt, da det simpelthen ikke var muligt at besigtige boliger.

- De udskudte boligkøb har efterfølgende skulle indhentes. Vi er derved vidne til en ketchupeffekt i handelsaktiviteten, siger Anders Christian Overvad.

/ritzau/