Antallet af handler med huse og lejligheder steg i februar. Marts ventes at være præget af coronavirusset.

Inden coronavirusset for alvor ramte Danmark, var det danske boligmarked præget af stigende aktivitet med flere handler.

I februar blev der således solgt 4196 huse og 1614 lejligheder. Det er en stigning på henholdsvis 17 og 21 procent fra i februar sidste år.

Sammenlignet med januar er salget fem procent højere. Det viser tal fra Boligsiden, som til gengæld venter et andet billede i marts.

- Det er selvsagt flotte tal, men vi må også sige, at det nok er sidste måned i et stykke tid, at tallene er så overvældende. For corona kommer også til at sætte dagsordenen på boligmarkedet i de kommende måneder, siger Birgit Daetz, boligøkonom hos Boligsiden, i en pressemeddelelse.

Den første dansker blev konstateret smittet med coronavirus 27. februar. Dermed er det først i marts, at virusset for alvor har ramt Danmark.

Ifølge Boligsiden viser foreløbige tal for starten af marts, at handelsaktiviteten ikke har været så høj som normalt i samme måned.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer økonom Anders Christian Overvad, at coronavirusset tydeligt vil kunne mærkes på boligmarkedet i marts.

- For det første er der færre fremvisninger i øjeblikket, fordi vi skal opholde os hver for sig.

- Samtidig skaber det her grundlæggende så meget usikkerhed. Man kan være bange for at miste sit arbejde og kan være usikker på, om man vil have råd til at sidde i den bolig, man er interesseret i.

- Det kan betyde, at nogle vil være tilbageholdende med så stor en investering, som et boligkøb er, siger Anders Christian Overvad.

Hans spådom er, at coronavirusset vil byde på en kort nedgang i økonomien, og at Danmark generelt set er fint polstret til at klare en nedtur.

- Gennem det seneste opsving har forbrugerne været fokuseret på at nedbringe gæld og spare op.

- Samtidig har udlånsvæksten været begrænset, så vi er slet ikke som i tiden omkring finanskrisen, hvor boligmarkedet var overophedet, siger Anders Christian Overvad.

Coronavirusset har betydet, at det gennem de seneste uger er blevet en anelse dyrere at finansiere boligen.

Det skyldes, at renterne på de obligationer, der ligger bag ved boliglånene, er steget.

Set i et historisk perspektiv er renterne dog tæt på det laveste niveau nogensinde.

/ritzau/