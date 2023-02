Lyt til artiklen

Fire ud af ti sælgere opgiver nu helt at få solgt deres hus eller lejlighed.

Det skriver Børsen.

Den dårlige nyhed skyldes bankernes højere krav til rådighedsbeløb samt købere, der kræver store prisnedslag.

Kombinationen gør, ifølge nye tal fra Boligsiden, at kun cirka 60 procent af de boliger, som fjernes fra markedet reelt bliver solgt. I de sidste 40 procent opgives salget eller sættes på pause. For et par år siden var det kun 20 procent af husene og 14 procent af ejerlejlighederne, som blev taget af markedet uden at blive solgt.

Mange sælgere skal i den nuværende situation overveje, om de reelt har råd til at sælge.

Til Børsen siger Christian Hilligsøe Heinig, der er boligøkonom i Realkredit Danmark:

»Markedet har fået et stød af stigende renter, energipriser og økonomisk usikkerhed, og der er nogle sælgere, der har sat prisen efter et andet marked. Derfor trækker de sig og vender tilbage senere eller opgiver helt, hvis de ikke kan få det til at hænge sammen økonomisk.«

Når boligen er solgt, hvis boligejeren opgiver at sælge, eller hvis sælger skifter ejendomsmægler, registreres den som værende taget af markedet.