Siden 2015 har Bolia fordoblet sin omsætning. Nu runder den for første gang ti cifre.

Coronakrisen har ikke bremset væksten hos boligkæden Bolia.

Selskabet har i sit regnskabsår frem til udgangen af august for første gang solgt for mere end en milliard kroner.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Det seneste regnskabsår er Bolias salg vokset med omkring en femtedel. Det betyder, at det nu er fordoblet siden 2015.

Topchef Lars Lyse Hansen glæder sig over rekordåret. Her er overskuddet samtidig blevet firdoblet til 75 millioner kroner.

Han hæfter sig særligt ved, at onlinesalg for første gang udgør halvdelen af Bolias omsætning.

- Her har det helt sikkert også haft betydning, at vores fysiske butikker i Frankrig, Schweiz, Tyskland, Belgien og Østrig i en periode var lukket på grund af coronavirus, siger han.

Flere lande har under coronapandemien begrænset borgernes mulighed for at færdes frit i det offentlige rum for at inddæmme smitten.

Det har altså også været tilfælde på Bolias markeder. Men kæden har altså alligevel formået at nå et rekordresultat.

De senestes års fremgang skyldes ifølge Lars Lyse Hansen, at Bolia har haft en aggressiv strategi om at udvide forretningen.

Bolia har forhandlere i over lande 50 lande og butikker i ni lande - blandt andet i de nordiske lande, Holland og Belgien.

Og endnu flere lande kan blive tilføjet til listen i fremtiden.

- Det betyder langt fra, at vi er færdige med at ekspandere. Vi har en stærk passion for design og kreativitet og et meget sund og agilt fundament, siger topchefen.

Boligkæden er ejet af Lars Larsen Group, som blev startet af grundlæggeren af Jysk, Lars Larsen.

Efter Lars Larsens død i august sidste år har hans familie overtaget 99 procent af ejerskabet.

Selskabet har flere forretningsben - ud over Jysk og Bolia. De tæller blandt andet sushi-kæden Letz Sushi.

/ritzau/