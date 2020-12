Grundskyld er en skat, der betales til kommunen. Den vil stige med 650 kroner i snit i 2021, viser analyse.

Den gennemsnitlige boligejers grundskyld vil stige med 650 kroner i 2021. Det viser en analyse fra brancheforeningen Finans Danmark.

Grundskylden er en skat, som grundejere betaler til kommunen. Skatten er beregnet ud fra den offentlige vurdering af grundværdien.

Den gennemsnitlige boligejer vil skulle betale 11.040 kroner i grundskyld næste år. Det er 6,3 procent mere end i år.

Ude i kommunerne er der stor forskel på, hvor meget grundskylden stiger, lyder det fra viceadministrerende direktør Ane Arnth Jensen.

De største stigninger står til at komme i de to kommuner Frederiksberg og Rudersdal. Her er en stigning på 3310 og 2770 kroner på vej.

- Selv om grundlaget for grundskylden også her kun kan stige med 6,4 procent i 2021, så betaler boligejerne i de kommuner allerede mere end gennemsnittet. Og derfor stiger regningen mere i kroner og øre.

- Det er nemlig de boligejere, der i forvejen betaler mest i grundskyld, der kan risikere den største stigning, siger Ane Arnth Jensen i en kommentar.

