Andelen af realkreditlån med fast rente har ikke været større i 10 år i takt med, at folk køber sig sikkerhed.

For 10 år siden væltede de danske boligejere fra faste renter til variable for at spare penge. Men nu er udviklingen vendt på hovedet, og boligejerne kaster de variable lån fra sig for at købe sig sikkerhed.

Den udvikling understreges af nye tal fra Nationalbanken, der er offentliggjort mandag. De viser, at andelen af realkreditlån med fast rente ikke har været højere siden 2009.

- Folk vælger de faste renter, fordi renterne er faldet kraftigt igen. Derfor bliver forskellen mellem variable og faste renter så lille, at folk prioriterer at låse renten fast.

- Det skyldes også, at folk har flere penge mellem hænderne. Og dem bruger de altså på at købe den sikkerhed, der er i en fast rente, siger chefanalytiker hos Sydbank Søren V. Kristensen.

Ved udgangen af maj havde de danske husholdninger ifølge Nationalbanken for 714,4 milliarder kroner realkreditlån med fast rente. Det svarer til 43,9 procent af det samlede udlån.

For blot 12 måneder siden var andelen 41,3 procent, og for fem år siden lød den på blot 32,8 procent. Tilsvarende er andelen af realkreditlån med variabel rente faldet fra 67,3 procent i maj 2014 til nu 56,1 procent.

Variabel rente overhalede fast som det mest udbredte i sommeren 2009 og fortsatte sin voldsomme vækst frem til 2013.

Ud over rentefaldet vurderer Nykredits chefanalytiker Jeppe Borre, at opstramninger i reglerne om udlån har skubbet på vendingen i den udvikling.

- Der er gennem den senere årrække kommet flere myndighedstiltag, som begrænser udbredelsen af lån med variabel rente samt lån med afdragsfrihed.

- Her oplever de mest gældsatte boligejere begrænsede muligheder for at vælge lån med variabel rente eller afdragsfrihed. Hertil er bidragssatsen steget mest på lån med variabel rente og afdragsfrihed, skriver han.

Økonomerne over en bred kam ser udviklingen, hvor der kommer mere realkreditgæld med fast rente, som positiv.

- Det er meget fornuftigt. Det koster nogle penge, der siver ud af privatforbruget. Men det gør os mindre følsomme over for udviklingen i renterne, og det er ikke uvigtigt, fordi vi har ganske meget gæld i Danmark, siger Sydbanks Søren V. Kristensen.

/ritzau/