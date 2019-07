Danske boligejere kan se frem til lave renter i en årrække. Det ændrer ny chef for centralbank næppe på.

De danske boligejere har formentlig udsigt til fortsat lave renter på deres lån de kommende år.

Renterne på danske boliglån bliver i overvejende grad styret ud fra politikken hos Den Europæiske Centralbank, hvor der tirsdag aften blev sat navn på den nye chef.

Franskmanden Christine Lagarde står til at afløse italieneren Mario Draghi.

Hun forventes ifølge økonomer at fortsætte hans linje, der har budt på stor støtte til økonomien og rekordlave renter, hvilket er kommet boligejerne til gavn.

- Man kan forvente, at hun vil fortsætte i samme spor. Det vil sige meget lave renter - og måske endnu lave renter - så langt øjet rækker, siger Søren V. Kristensen, der er chefanalytiker i Sydbank.

- Det betyder, at boligejerne hjemme i Danmark vil blive mødt af lave renter et godt stykke tid endnu, siger han.

Samme vurdering kommer fra Kim Fæster, der er chefanalytiker i Jyske Bank.

- Vi har en forventning om, at renterne faktisk kommer lidt yderligere ned, hvilket giver lidt mere lempelige forhold på boliglån, siger han.

I øjeblikket er forventningen på finansmarkedet, at der vil være negative renter den næste håndfuld år.

Selv om de lave renter betyder, at de månedlige udgifter til boligen bliver holdt nede, kan det på længere sigt blive et problem i det lidt større billede.

Den Europæiske Centralbank har efter finanskrisen i 2008-2009 spillet en stor rolle i at få gang i Europas økonomi.

Banken har skudt tusindvis af milliarder ud i økonomien og sendt renterne i minus.

Det betyder til gengæld, at handlemulighederne er mere begrænsede, hvis der kommer en ny finanskrise, påpeger Søren V. Kristensen fra Sydbank.

- De fleste værktøjer i værktøjskassen er opbrugt. Skulle vi rende ind i en økonomisk krise, så har centralbankerne, der plejer at holde hånden under os i kriser, ikke så meget at skyde med, siger Søren V. Kristensen.

- Det kan betyde, at en krise kan blive mere langvarig, og det kan give adskillige år med lav vækst.

- For boligejerne kan det betyde, at boligpriserne ikke stiger så meget som normalt eller falder, så på den måde kan det blive dyrt for dem, siger han.

/ritzau/