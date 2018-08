BRFkredit og Totalkredit, der er ejet af Nykredit, frifindes i sag om højere bidragssatser.

København. Der var ikke medhold i Østre Landsret til fire boligejere, som ville have afprøvet, om stigninger i bidragssatserne på deres boliglån var i orden. BRFkredit og Totalkredit, der er ejet af Nykredit, frifindes. Det oplyser Østre Landsret.

- Landsretten frifandt begge realkreditforeninger med den begrundelse, at der var hjemmel til bidragsforhøjelserne i aftalerne og gældende regler, skriver retten på sin hjemmeside.

En boligejer havde anlagt sag mod BRFkredit. Det er Kim Paulsen, som i flere omgange fik forhøjet ydelsen på sit boliglån, så det gik fra en sats på 0,5 procent til 1,25 procent af hovedstolen.

Det svarer ifølge Kim Paulsen til en stigning fra 12.000 til 33.000 kroner om året. Sagen drejer sig om en konkret bidragsstigning fra 1. januar 2015, som ifølge Kim Paulsen betød en ekstraregning på 6000-7000 kroner om året.

Tre boligejere i to andre sager har lagt sag an mod Totalkredit.

I alle tre sager ville de have rettens ord for, om stigninger i bidragssatserne var rimelige og i overensstemmelse med de aftaler, de havde indgået med selskaberne. Boligejerne har fået fri proces.

Sagerne er af så principiel karakter, at de sprang byretten over og havnede direkte i Østre Landsret. Dermed vil sagen ende i Højesteret, hvis parterne anker.

Og det er umiddelbart advokat Christian Dahlagers anbefaling til sine klienter. Han repræsenterer boligejerne i alle tre sager, men har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte dommen med nogle af dem.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg synes ikke, at det er en så klar frifindelse, at vi skal stoppe her, siger han.

- Man kan indimellem se en dom, der er meget kort formuleret. Men her har man gjort sig betydelig omtanke med en meget lang dom, hvor det er beskrevet over flere hundrede sider, hvorfor modparten skal have ret, siger han.

Hvis boligejerne vil anke til Højesteret, skal de først søge fri proces igen. Der er en ankefrist på fire uger.

Ifølge Christian Dahlager er sagernes kerne, om der juridisk kan sættes en grænse for, hvor meget realkreditinstitutterne må hæve priserne.

Han mener, at realkreditsektoren har en så væsentlig rolle i samfundsøkonomien, at der følger et særligt ansvar med.

Hvis boligejerne havde fået medhold i, at stigningerne var uholdbare, kunne det have fået store konsekvenser for hele realkreditsektoren, som de senere år har hævet bidragssatserne markant over for tusindvis af kunder.

Hos BRFkredit noterer man sig blot, at dommen er faldet ud til BRFkredits fordel som forventet, og at selskabet ikke har yderligere kommentarer.

/ritzau/