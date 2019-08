Der er optaget realkreditlån for 71 milliarder kroner mere end for et år siden, viser tal fra Nationalbanken.

Det er ikke kun sommervejret, der har gjort temperaturen på realkreditmarkedet glohedt.

Lave renter har skabt en bølge af låneomlægninger, og i al aktiviteten har de danske boligejere optaget lån for 71 milliarder kroner mere end for et år siden.

Det viser tal fra Nationalbanken, der viser, at boligejerne nu har realkreditlån for 1467 milliarder danske kroner i de forskellige realkreditinstitutter. Det er 5,1 procent mere end for et år siden.

Det er den største vækst i realkreditlån målt på værdien af lånene siden 2008.

Det kunne lede tankerne tilbage til før finanskrisen, men ifølge cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre er der et par argumenter for, at udviklingen denne gang er anderledes.

- Væsentligt at bemærke er, at selv om stigningen i danskernes realkreditlån er den højeste i mere end ti år, så er vi langt fra stigningerne, som vi så tilbage i midten af 00erne, skriver han i en analyse.

- Her steg realkreditudlånet med den dobbelte hastighed og lød årligt på den gode side af ti procent i perioden fra 2005-2007. Den nåede tilmed i en kort periode på en årlig vækst på over 14 procent.

Derudover synes han, at der er indikationer på, at boligejerne denne gang prioriterer sikkerhed i deres lånetype.

- Livrem og seler er om noget kommet på mode igen hos boligejerne. Mens realkreditudlånet stiger, så er bankudlånet tikket en anelse ned siden sidste år, skriver Jeppe Juul Borre.

- De fastforrentede lån står for mere end den samlede stigning. Lån med fast rente er således steget med 75 milliarder kroner siden sidste år, mens variabelt forrentede lån i samme periode er faldet med fire milliarder kroner.

- Samme tendens gør sig gældende for lån med afdrag, som står for en stigning på 70 milliarder kroner, mens de afdragsfrie lån blot er steget med en milliard kroner.

/ritzau/