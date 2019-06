De danske boligejere har fået mere smag for lån med fast rente. Tendensen gør sig især gældende på landet.

Flere boligejere vælger lån med fast rente, når de skal finansiere huset eller lejligheden, og særligt uden for byerne er der appetit på at kende renten mange år ud i fremtiden.

Således er 76 procent af alle nye realkreditlån i første kvartal til boligkøb i yder- og landkommuner fast rente.

I bykommuner er tallet på 63 procent. Det viser en opgørelse fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for den danske finansbranche.

- Generelt set har de lave renter gjort det mere attraktivt at vælge lån med fast rente, og hvis vi ser historisk på det, har der altid været et større ønske om fastforrentet lån i landdistrikterne, siger Peter Jayaswal, der er direktør for realkredit og ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

- Det er et spørgsmål om temperament, og hvilken økonomi man gerne vil sidde med. Med et fast forrentet lån kender man renten i hele lånets løbetid, og den tryghed søger man i højere grad i landdistrikterne, siger han.

Morsø, Tønder og Vejen er de tre kommuner, hvor den største andel af boligejere valgt nye lån med fast rente. Ni ud af ti vælger således lån med fast rente i de første tre måneder af 2019.

I den anden ende af skalaen er flere byer i Nordsjælland. I Fredensborg, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk er omtrent halvdelen af de nye boliglån med fast rente.

Peter Jayaswal vurderer, at boligmarkedet som helhed bliver stærkere af, at de fastforrentede lån vinder frem.

- Det gør boligejerne mere robuste over for udsving. Får vi en rentestigning, er man sikret den nuværende meget lave rente i 30 år.

- Samtidig vil man kunne indfri sit lån billigere, hvis renten går op, og boligpriserne bliver mindre. Alt i alt gør det boligmarkedet mere stabilt, at flere vælger sikre lån, siger Peter Jayaswal.

Selv om langt hovedparten af alle nye lån er fastforrentede, vil Peter Jayaswal ikke dømme lån med variable renter ude.

- Det er meget individuelt, og hvis man måske har en lidt kortere tidshorisont, har luft i økonomien og kan tåle rentestigninger, så kan lån med variabel rente stadig være gode lån for mange.

- Men renterne er meget lave nu, og derfor er det blevet meget attraktivt for mange boligejere at låse renten fast, siger Peter Jayaswal.

