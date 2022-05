Rentetilpasningslån er blevet det nye sort i de danske hjem.

For omkring 60 procent af nye boliglån er nu med variabel rente. Til sammenligning var tallet 20 procent sidste år i Danmarks største realkreditinstitut Totalkredit.

Det skriver Finans.

Lysten for et rentetilpasningslån, modsat et fast, er nu så stor, at første kvartal i år har slået rekord ifølge nye tal fra Nationalbanken.

Stigningen i marts var på næsten et helt procentpoint fra 42,9 til 43,8 procent.

»Fremgangen er så markant, at det springer i øjnene,« konstaterer Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank til Finans.

Men den udvikling vækker bekymring i realinstitutterne.

For at skifte fra fast til variabel rente øger nemlig sårbarheden i privatøkonomien, ligesom man ikke er beskyttet mod rentestigninger og husprisfald.

Institutterne opfordrede kraftigt boligejerne, mens renten var lav, til at sikre renten så mange år ud i fremtiden som muligt. Og noget tyder på, at det var et godt råd.

For eksempelvis er F5-lånet steget fra 0 ved årets begyndelse til nu 1,7 procent.