Realkredit Danmark og Jyske Realkredit misforstod nye regler om tinglysning.

Det berørte omkring 3.000 boligejere, der kom til at betale for meget eller ikke fik den fordel, de kunne have fået.

Derfor får de nu penge tilbage, skriver Finans.dk.

Ifølge mediet drejer det sig om 200 kunder hos Realkredit Danmark, som skal have penge tilbage.

2.200 af instituttets kunder skal derudover kompenseres, fordi de har mistet muligheden for at spare stempelomkostninger, hvis de senere vil have et nyt lån eller sælge.



I Jyske Realkredit drejer det sig om 331 kunder.

Det er en pinlig sag, mener cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Pedersen.

»Tinglysning er en forudsætning for hele realkreditsystemet. Så også for deres egen skyld bør de have 100 procent styr på det,« siger han til Finans.dk.

Han mener dog, at det er positivt, at det drejer sig om forholdsvis få kunder og små beløb. Og så er han glad for, at institutterne reagerede så hurtigt og er klar til at kompensere kunderne.

Både Realkredit Danmark og Jyske Realkredit beklager fejlen, som er opstået, fordi man tolkede den nye lov om tinglysningsafgift anderledes end tiltænkt.

Er man en af de berørte kunder, får man automatisk besked.