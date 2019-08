Realkredit Danmark har betalt penge til en boligejer, der efter renter og bidragssatser havde penge til gode.

En enkelt boligejer har som den første nogensinde fået udbetalt penge af Realkredit Danmark som følge af negative renter. Det fortæller cheføkonom i realkreditinstituttet Christian Hilligsøe Heinig til Børsen.

Udbetalingen faldt til boligejeren, fordi de negative renter mere end spiste vedkommendes bidragssats.

- Vi har for første gang nogensinde en boligejer med et lån, der får penge retur for sit lån, siger Christian Hilligsøe Heinig til Ritzau.

- Det er godt nok en meget, meget lille boldgade, men ikke desto mindre har man simpelthen haft en rente, der var lavere end den bidragssats, man har betalt.

- Vi er virkelig ude i marginalen, hvor der er en, som lige akkurat har et variabel forrentet lån, hvor det ender i et lille plus for boligejeren. Det er kun ét lån, så det er lidt en særlig omstændighed.

Christian Hilligsøe Heinig fortæller, at realkreditinstituttet allerede nu kan se, at det ikke bliver sidste gang. Ved næste termin kommer realkreditinstituttet til at udbetale til andre boligejere og også erhvervskunder.

Selv om der for nuværende er tale om få kuriøse tilfælde, lufter Christian Hilligsøe Heinig muligheden for, at det kan blive mere udbredt.

- Det er ikke noget umiddelbart, som boligejere skal gå og tænke over, siger han.

- Men vi ser renten falde længere og længere ned. Og vi er efterhånden i den situation, at F5-renten ikke skal falde særligt meget endnu, før den faktisk kan blive lavere end bidragssatsen, hvis man har en meget lav belåningsgrad i sin bolig.

Hos Realkredit Danmark bliver situationen ikke aktuelt for boligejere, der afdrager. De får i stedet et ekstraordinært stor afdrag, hvis renterne skulle overgå bidragssatsen.

/ritzau/