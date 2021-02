Sidste år kastede et rekordregnskab af sig for Bolia. Nu får de 480 butiksansatte en kontant bonus.

Det kommer de butiksansatte hos designkæden Bolia til glæde og gavn, at de har været med til at sikre et rekordregnskab.

Som tak for de gode resultater får de butiksansatte en samlet belønning på 9,3 millioner kroner. Det svarer i gennemsnit til cirka 19.000 kroner i bonus til hver af de 480 butiksansatte.

Det oplyser Bolia i en pressemeddelelse.

Belønningen til de butiksansatte kommer efter et år, hvor Bolia for første gang nogensinde har solgt for mere end en milliard kroner. Den samlede omsætning er således endt på godt 1040 millioner kroner, viser årsregnskabet.

Den rekordstore omsætning har været med til at give en rekordstor indtjening hos Bolia, der i alt har tjent 60 millioner kroner efter skat. Sammenlignet med året før er der tale om næsten en firdobling.

Ifølge Lars Lyse Hansen, administrerende direktør i Bolia, er væksten kommet i hus takket være en hurtig omstilling, da coronavirusset meldte sin ankomst.

- På alle markeder har vi hastigt måttet omstille vores butikker, salgskanaler og tilgængelighed til den ændrede forbrugeradfærd, som corona medførte.

- Vores fantastiske butikspersonale har klaret disse udfordringer særdeles godt og udvist stor iderigdom, kundefokus og gå-på-mod.

- Det er jeg stolt af at have belønnet med en samlet bonusudbetaling på mere end ni millioner kroner i løbet af året, siger Lars Lyse Hansen i pressemeddelelsen.

Bolia er en danskejet designvirksomhed med 63 butikker i Danmark, Frankrig, Tyskland, Schweiz, Belgien, Norge, Østrig, Holland og Sverige.

Ifølge Bolias hjemmeside er otte af butikkerne placeret i Danmark.

/ritzau/