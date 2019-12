Danmarks største boghandlerkæde, Bog & Idé, bliver snart markant mindre.

19 af Bog & Idés butikker har nemlig meddelt, at de fra årsskiftet rykker til konkurrenten Kon-Tur.

Det skriver Bogmarkedet.

Dermed fortsætter der med at sive butikker fra Bog & Idé til den konkurrerende kæde, som til gengæld vokser markant.

Tidligere på året valgte otte butikker fra Indeks Retail, som er kædekontoret bag Bog & Idé, BOGhandleren og Legekæden, at gå samme vej og skifte til Kon-Tur.

Til trods for at detailhandlen i disse år oplever store udfordringer, har flere butikker ifølge Sæby Avis fået vendt et underskud til et overskud, efter at have lavet dette skift.

Mediet har talt med kædechefen for Kon-Tur Steffen Kjærulff Fjord, som mener, at deres popularitet blandt andet skyldes, at de giver butikkerne mulighed for at sammensætte sit sortiment efter lokale hensyn, og at kædebidraget er væsentligt lavere.

»Vi lader vores butikker bestemme 100 pct. selv,« siger han til Sæby Avis og tilføjer:

»I vores kæde kan butikkerne bestemme, hvilke varer de ønsker på hylderne, og de kan bestemme omfanget af markedsføringen. Navnet på deres butik blander vi os heller ikke i.«

På sin hjemmeside præsenteres Kon-Tur som en landsdækkende kæde for bøger, papir og legetøj.

Med de 19 butikker, som rykker til Kon-Tur i det nye år, vokser kæden med hele 44 procent og kommer i fremtiden til at tække 66 butikker, der for størstedelens vedkommende er beliggende i mellemstore provinsbyer, men der er også butikker i både Aarhus og Aalborg.

Bog & Idé har - for nuværende - 121 boghandlere rundt fordelt på hele landet.