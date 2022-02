10.000 kroner ekstra på næste løncheck.

Den hilsen får alle medarbejdere på Dagbladet Børsen.

Den kontante bonus kommer med næste lønudbetaling, fremgår det af en mail, som avisens ansvarshavende chefredaktør Bjarne Corydon har sendt til de ansatte.

Det skriver mediet Mediawatch.

»Det skyldes, at vi opfatter 2021 som et helt særligt år på Børsen, hvor det i den grad var sammenhold og en fælles vilje til fornyelse, der fik os godt igennem de hårde vilkår omkring corona – og ind på et spor, hvor vi nu endelig har knækket vækstkurven,« skriver chefredaktøren.

Erhvervsavisen er ejet af Bonnier og JP/Politiken.

Trods coronakrisen blev 2021 bedre end forventet, og derfor har direktionen besluttet at fordele en del af overskuddet blandt de ansatte, der var på avisen i 2021.

Det fremgår af Mediawatch, at ledelsen på Børsen overvejede to muligheder for at belønne medarbejderne:

Enten at give en særlig variabel bonus til enkelte medarbejdere, som chefredaktionen vurderede havde gjort sig særligt fortjent til det.

Alternativt var der den mulighed at uddele et fast beløb til hver enkelt medarbejder.

Ledelsen valgte altså den sidste model.

Børsens regnskab for 2021 er endnu ikke offentliggjort.