»Ført bag lyset«. »Jeg har aldrig oplevet noget lignende.«

Investorkredsen bag Rebuybaby er kommet med en hård kritik af det nu konkursramte børnetøjsfirmas ejer og stifter Christian Møller. Nu svarer han igen.

»Vi aner ikke, hvor han er henne. Jeg tror godt, at man kan sige, at vi investorer føler os en smule ført bag lyset. Nu har jeg været iværksætter i 20 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende - så jeg er lidt målløs, faktisk,« sagde den ene af Rebybabys tre investorer, Andreas Dirksen, til Finans.

Baggrunden for beskyldningerne er, at det ambitiøse børnetøjsfirma ifølge Dirksen forsøgte at få flere penge fra investorerne, selvom økonomien på overfladen så fin ud.

Men ved et nærmere eftersyn viste det sig, at både regnskaberne og medlemstallene i virksomheden ikke var de samme, som investorerne havde fået oplyst.

Nu tager Christian Møller til genmæle.

»De tal, som jeg har givet investorerne, er fuldstændig identiske med de tal, som er i virksomhedens abonnementsdatabase, som investorerne har haft fri adgang til. Så der er ikke noget, der kan overraske,« siger Christian Møller til Finans.

Han kalder investorernes beskyldninger om, at de er blevet ført bag lyset for 'decideret løgn'.

Rebuybaby blev begæret konkurs 14. november af den nordjyske virksomheds ledelse.

Ambitionsniveauet var ellers højt, da Christian Møller stiftede virksomheden i 2017 sammen med Michelle Lindhardt.

De ville omsætte for fire millioner kroner på ét år.

I stedet sidder flere kunder tilbage og føler sig snydt af det nu konkursramte firma.

På Trustpilot skriver flere kunder, at Rebuybaby har fortsat med at trække penge fra deres konto, selvom abonnementet har været lukket.

Christian Møller fortæller til Finans, at det er en fejl, hvis der stadig er blevet trukket penge fra lukkede abonnementer.

Men han kan ikke love, at de sure kunder får deres penge tilbage.

Det skyldes ifølge ejeren, at ledelsen ikke må røre ved indbetalinger, der er foretaget efter konkursbegæringen, idet Rebuybaby efter denne dato har været i kuratorernes hænder.