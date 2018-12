Frygten har spredt sig hos forældre, der har gavekort til Fætter BR og Toys'R'US til gode, efter selskabet bag er erklæret konkurs.

Erna Louise Christensen fra Galten har samlet på mærker til Fætter BR, så længe hun kan huske.

»Jeg havde aldrig forestillet mig at en stor butik som Fætter BR, ville kunne gå konkurs,« fortæller Erna Louise Christensen til TV2 Østjylland.

Hendes 12-årig søn Jonas har til sin fødselsdag i november og i julegave fået gavekort til Fætter BR, så han kan spare dem sammen og bruge dem på en stor ting.

Se alle de 50 butikker her

»Han er jo ikke skyld i alt det her,« siger Erna Louise Christensen.

Lige nu har sønnen gavekort til en værdi af 1.000 kroner, og flere bøger til samlet lige under 200 kroner.

»Det er jo en børnebutik, så må de enten give pengene tilbage eller sørge for, at man kan bruge dem. Andet er ikke i orden,« siger Erna Louise Christensen.

»Det er desværre sådan, at gavekort er blevet værdiløse. Det er en konsekvens af konkursen,« fortæller Lars Bo Kirk, som er fungerende talsmand hos Top-Toy.

Hvad betyder Top-Toys konkurs for dig Fredag den 28. december blev legetøjsvirksomheden Top-Toy erklæret konkurs. Virksomheden driver både Fætter BR og Toys'R'Rus, og konkursen vil derfor uundgåeligt ramme flere danske kunder. Situationen er som følger: Alle gavekort og tilgodebeviser til de to legetøjskæder er nu værdiløse. Hovedparten af Toys'R'Us og Fætter BR butikker er nu lukket, men 24 forretninger spredt over landet vil holde åbent til mandag den 31. december. Det vil være muligt, at bytte varer til andre varer i de 24 butikker ind til den 31. december. Kilde: Top-Toy

Det vil stadig være muligt at bytte gaver hos Fætter BR og Toys'R'US.

»Skulle man dog have købt en gave, man skal have byttet, så kan man stadig nå det. Man kan ikke få penge tilbage, men kan bytte til andre varer. Det beklager vi rigtig meget,« siger Lars Bo Kirk til TV2 Østjylland.

Erna Louise Christensen var godt klar over, at selskabet bag de to legetøjskæder Fætter BR og Toys'R'US var presset økonomisk tilbage i november, da det blev meldt ud.

Nu ærgrer hun sig over, at de ikke brugte gavekort dengang.

»Dengang de talte om det i december, der tænkte jeg, at de har jo nok åbent det næste halve år. Men det var da også dumt, jeg ikke brugte dem,« siger hun.

Selskabet Top-Toy kom i november under rekonstruktion, men har nu meldt ud, at de bliver erklæret konkurs.

Det er blandt andet på grund af øget digitalisering, et større antal konkurrenter og skiftende spilvaner blandt børn, lyder det fra Top-Toy.

Har du købt julegaver i BR eller Toys'R'US, som skal byttes, har du stadig mulighed for det. Visse butikker vil holde åbent, så kunder kan bytte varer til andre varer indtil udgangen af december - hvilke butikker kan man se på top-toy.com.

»Forventningen er, at der bliver holdt en form for januarudsalg, fordi kuratorerne skal realisere alle varelagerne. Så der kommer et heftigt udsalg i januar, som det ser ud nu,« siger Lars Bo Kirk.

Hvis man skal bytte gaver til Toys'R'US, så skal man gøre det i Randers inden klokken 20.00 fredag aften, derefter vil butikken lukke.

Ellers kan man gøre det i Tilst og Aalborg indtil den 31. december.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at når et firma går konkurs, så kan man ikke længere rette sit mod sælgeren, men må anmelde kravet i konkursboet.

Det er derfor altid en god idé at få brugt et gavekort eller tilgodebevis så hurtigt som muligt.

'Vi begynder nu en dialog med kreditorerne om, hvordan boet skal håndteres,' siger advokat og kurator for Top-Toy Søren Aamann Jensen i en pressemeddelelse.

Flere end 3000 medarbejdere i de to legetøjskæder er fredag blevet sagt op i forbindelse med konkursen.