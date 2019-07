Flyproducenten Boeings fortsatte kvaler med flyet 737 MAX har udløst det største tab i et kvartal nogensinde.

Oven på to fatale flystyrt fik flytypen Boeing 737 MAX tidligere i år flyveforbud i det meste af verden. Det har ramt producenten, Boeing, hårdt finansielt i årets andet kvartal.

Omsætningen er styrtdykket, og efter at have taget en omkostning på 4,9 milliarder dollar på grund af problemerne har Boeing måttet notere sig sit største underskud nogensinde i et kvartal.

- Det er et definerende øjeblik for Boeing. Vi er fortsat fokuseret på vores værdier - sikkerhed, kvalitet og integritet - mens vi arbejder for at få 737 MAX sikkert tilbage i luften, skriver administrerende direktør Dennis Muilenburg.

I andet kvartal - april, maj og juni - faldt omsætningen med 35 procent til 15,8 milliarder dollar - 105 milliarder kroner. Nettoresultatet faldt voldsomt til et tab på 2,9 milliarder dollar - 19,7 milliarder kroner.

De to flystyrt, der har stoppet al flyvning med 737 MAX og alle leveringer af det, skete i henholdsvis Indonesien i oktober 2018 og Etiopien i marts. I begge tilfælde døde alle ombord.

Årsagen til styrtene blev identificeret som software i flytypen, der fejlagtigt korrigerer flyet nedad kort efter start.

Boeing arbejder på højtryk for at udbedre problemet, men skriver ikke i regnskabet noget om, hvornår det igen forventes, at flyet kan komme på vingerne.

Ikke overraskende er det i divisionen for passagerfly, at Boeing er ramt i andet kvartal. Fra at have leveret 194 fly i andet kvartal 2018 har Boeing leveret 90 i andet kvartal i år.

Det betyder - sammen med udgifterne til udbedring - at omsætningen i divisionen er faldet fra 14,0 milliarder dollar i andet kvartal 2018 til 4,7 milliarder dollar i år. Driftsresultatet er dykket fra et overskud på 1,8 milliarder dollar til et underskud på 4,9 milliarder dollar.

- Ordrebogen på passagerfly er fortsat sund med mere end 5500 bestilte fly til en værdi på 390 milliarder dollar, skriver Boeing.

Skeler man til Boeings andre divisioner går det udmærket. Divisionen for militært udstyr øgede omsætningen med en halv milliard dollar til 6,6 milliarder dollar.

