Den danske bøfkonge Lars Damgaard stod med et dilemma. Han skulle relancere en af sine A Hereford Beefstouw-restauranter.

Hvem skulle han ansætte til jobbet? Valget faldt på den kendte reklamemand Søren Fauli og kokken Thomas Castberg.

En af de første ting, som Fauli erkendte, var, at den nye restaurant skulle hedde noget andet end A Hereford Beefstouw. Det var der en god grund til.

I starten af processen undersøgte Søren Fauli, hvad folkestemningen var omkring A Hereford Beefstouw. Resultatet var lidt af en øjenåbner.

»Jeg fandt anmeldelser på Trustpilot, der var så ringe. Jeg tænkte, at det her er imploderet i et stort, sort hul,« siger han.

Han havde søgt på 'Hereford'. Men han fandt hurtigt ud af, at der findes adskillige restauranter, der hedder noget med 'Hereford'.

»De har ikke alle sammen kvalitet - nogle af dem stinker simpelthen. Derfor kan det være et problem at hedde A Hereford Beefstouw. For hvis jeg, som arbejder med det, ikke lægger mærke til det, så er der et brandingproblem.«

Derfor endte den nye restaurant i København med at hedde Restaurant Bøf. Der var også en anden forhindring, som Fauli og Castberg anbefalede, at man tog livet af.

Restaurant BØF ligger i den gamle "A Hereford Beefstouw", men med nyt koncept. 120 dage modnet Cote de bouef. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Restaurant BØF ligger i den gamle "A Hereford Beefstouw", men med nyt koncept. 120 dage modnet Cote de bouef. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

»Den anden store hurdle var salatbaren. Det sjove ved den er, at salatbaren i 80’erne var en ‘befrielse’ for folk, der ville spise grønsager. Det var både fremmeligt og moderne, men det er den ikke længere. Så er det pludseligt blevet til ‘Molsfærgen’.«

Udover Fauli og Castberg har madiværksætter Nicolai Tram også været en stor del af processen. Han var også med til at bestemme konceptet.

»Målet med restauranten var en rebranding, men rammen har næsten været usynlig, og Lars Damgaard har været meget åben for forslag. Vi har også kunnet trække meget på hans erfaring med kød,« siger Castberg.

Thomas Castberg har du måske set på skærmen. Enten som dommer i tv-programmet 'Masterchef' eller i 'Med kniven for struben', hvor han skal hjælpe restauranter med at komme på rette kurs igen.

Han fortæller, at de havde en klar mission med Restaurant Bøf, hvor stort set al maden er lavet over åben ild.

»Hos os er der fokus på ilden, den rene smag og hyggen. Det skal være forbandet hyggeligt at sidde her og spise. Hernede er vi dus, medmindre du beder om at blive des,« siger han og fortsætter:

»Vi vil ikke have, at folk spiser mere kød, men når de gør det, så skal de spise noget ordentligt.«

Derfor har de også flere 'sides' eller tilbehørsretter, der består af grønsager, som skal være en oplevelse i sig selv. På Restaurant Bøf bestiller man nemlig mad til hele bordet, som deler det. Det kan du læse mere om ved at klikke her.

En sidste forhindring var selve indretningen af restauranten. Her ville man også til dels lægge distance til det 'kendte' interiør. Thomas Castberg fortæller, at det ofte har lignet restaurationer, hvor branddesigneren blev fyret midt i 90'erne.

Derfor har de også arbejdet meget med restaurantens udtryk, som er stærkt inspireret af Tisvilde Kro.

Begge er dog enige om, at A Hereford Beefstouw har et prisværdig fundament, som de mener, man har æret.

Foreløbigt ser det også ud til, at de har ramt rigtigt. De har hvert fald fået positive anmeldelser fra Berlingske og Børsen.