Det er nemmere for inkassofirmaer at inddrive SU-gæld i udlandet, end det er for myndigheder, siger minister.

Skatteminister Morten Bødskov (S) håber, at forsøget med at inddrive SU-gæld i Norden via et inkassofirma bliver en succes.

For det kan åbne for, at løsningen bliver udbredt til øvrige lande, hvor der sidder folk, der skylder den danske statskasse.

- Vi kommer til at følge det nøje, og det gør vi, fordi hvis det bliver en succes, så er det en vej, vi helt bestemt overvejer, om vi skal udbygge yderligere, siger Morten Bødskov.

Inkassofirmaet Kredinor er hyret til at inddrive gæld fra over 3500 skyldnere i Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Island, som tilsammen har en gæld på cirka 150 millioner kroner.

Et svar til Folketinget fra Skatteministeriet viser, at udenlandske studerende fra EU-lande lige nu har misligholdt SU-gæld for 314 millioner kroner.

For et år siden udgjorde gælden 258 millioner kroner, og siden 2015 er den steget med 184 procent.

Kredinor kommer blandt andet til at rykke for gælden hos skyldnere i nordiske lande via breve og telefonopkald, udsøge kontaktoplysninger og formidle afdragsordninger.

Ifølge Gældsstyrelsen handler det "i høj grad om at genskabe kontakten med skyldnere i udlandet".

Inkassofirmaet har bedre mulighed for at lykkes med missionen end myndighederne, mener Bødskov.

- Myndighederne har svært ved at få oplysningerne. Det kan være praktisk bedre og mere muligt for inkassofirmaer, der er til stede i de lande, hvor de, der skylder os penge, bor.

- De har bedre kendskab til lokale forhold og har et bedre og mere direkte forhold til dem, der skylder os penge, siger Morten Bødskov.

Bødskov ser ikke noget problem i, at staten betaler inkassofirmaet for ydelsen. Samlet set er det en god løsning, mener han.

/ritzau/