Lars Bay Christensen er gået i det kreative hjørne for at lokke kunder til den bodega, han for to år siden overtog.

Det har ikke været let for ham at drive den under coronapandemien. Kunderne har været lidt for få, og restriktionerne lidt for besværlige at danse med.

»Bodegaen ligger ude på landet, og jeg er nødt til at tænke lidt anderledes, når den ikke ligger inde i de større byer. Mange af mine kunder har mere end to kilometer hen til bodegaen, så man skal også gøre lidt mere for at lokke dem til,« siger han til Fyens.dk, mens han står bag baren på Ryslinge Bodega.

Derfor har han besluttet, at man nu kan få sin taxatur betalt af ham. I hvert fald en stor del af den.

Kunderne kan tage kvitteringen fra taxaen med ind på bodegaen, og så fratrækker han 50 procent af prisen på turen, når gæsterne betaler deres drikkevarer.

Han håber, at det kan gøre det mere attraktivt for folk, der bor et stykke væk at besøge ham. Bodegaen ligger i byen Ryslinge tæt på Ringe på Fyn.

Samtidig har han en forhåbning om, at bodegabranchen – som han mener har et dårligt ry – bliver mere populær. Han forklarer, at det jo er et oplagt sted til socialt samvær.

Noget, mange har særlig brug for efter mange måneder uden mulighed for at kunne mødes med venner og skabe nye bekendtskaber.