Elektronikproducenten B&O vil rette op på et faldende salg ved blandt andet at lancere en række nye produkter.

Den danske elektronikproducent Bang & Olufsen (B&O) fortsætter med at have svært ved at løfte salget af fjernsyn og højttalere i den højere prisklasse.

Struer-virksomhedens regnskab for første kvartal, der strækker sig over 1. juni til 31. august, viser en omsætning på 419 millioner kroner.

Det er omkring 30 procent lavere end i første kvartal året før.

Samtidig har selskabet tabt endnu flere penge, da underskuddet i dette års første kvartal lyder på 106 millioner kroner efter skat.

Året før var underskuddet blot fire millioner kroner.

For at rette op på salget planlægger elektronikvirksomheden blandt andet en række nye produktlanceringer og udrulningen af over 100 butikskoncepter i andet kvartal, fortæller B&O i regnskabet.

/ritzau/