I mange år kæmpede Loewe og Bang & Olufsen om at producere de bedste og lækreste luksusfjernsyn til de kræsne kunder.

Nu er det med al sandsynligehed slut. Efter næsten 100 år er Loewe uhyggelig tæt på at gå konkurs. Størstedelen af medarbejderne er blevet fritstillet.

Det tyske luksusmærke indenfor tv og lyd har i flere år haft store økonomiske problemer og måtte i 2013 gå i betalingsstandsning, men blev reddet på målstregen af nye investorer.

Denne gang ser det dog ud til, at Loewe får dødsstødet.

Der er ikke flere penge i kassen, og investorerne har ikke ønsket at poste flere penge i selskabet.

»Derfor er vi forpligtet til at erklære os insolvente for at beskytte vores kreditorer,« siger administrerende direktør Ralf Vogt i en erklæring ifølge Westfälische Rundschau.

Insolvent betyder, at Loewe ikke er i stand til at betale sine gældsforpligtelser.

Loewe indstillede driften 1. juli. Nu kan det hæderkronede luksusmærke kun reddes, hvis nye ejere melder sig på banen.

Og det er endnu ikke sket.

Som konsekvens af den kritiske situation er størstedelen af Loewes omkring 400 medarbejdere blevet fritstillet og hjemsendt.

Loewe blev grundlagt i 1923 og var i mange år en af danske Bang & Olufsens hårde konkurrenter.

Også Bang & Olufsen har haft udfordringer på det seneste. For nylig styrtdykkede Bang & Olufsens aktie i værdi efter at selskabet for tredje gang på omkring et halvt år nedjustere sine forventninger til regnskabet som følge af svigtende salg.