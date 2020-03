Den danske design- og teknologi-virksomhed B&O kæmper med at få vendt skuden.

I et forsøg på at spare et større millionbeløb har man besluttet at fyre 115 medarbejdere - hovedparten af dem vil være i Danmark. Det tal svarer til omkring hver tiende medarbejder.

Det skriver selskabet i en meddelelse.

Målet med de mange fyringer vil være at finde 175 millioner kroner årligt for Struer-virksomheden.

Størstedelen af fyringerne i B&O vil foregå blandt i supportfunktioner i Danmark, lyder det.

'Selskabets bestyrelse har i dag godkendt et omkostningsprogram med en målsætning om at levere vedvarende besparelser for at forbedre selskabets finansielle performance. En del af omkostningsbesparelsen vil komme fra en reduktion af medarbejderstaben med ca. 115 ansatte, primært i supportfunktioner i Danmark,' skrives det.

I det hele taget kæmpes der for at få sorte tal på bundlinjen i den verdenskendte virksomhed. Der er således allerede meldt flere tiltag og effektiviseringer ud.

'Selskabet er i en situation, hvor vi er nødsaget til at forbedre vores indtjeningsevne, og det betyder desværre også, at vi må sige farvel til værdsatte kollegaer. Vi har været igennem en grundig proces med det formål at vurdere, hvor vi kunne blive mere lean, forenkle opgaver og prioritere vores ressourcer bedre, så vi kan styrke indtjeningen for Bang & Olufsen i fremtiden,' siger CEO Kristian Teär i meddelelsen.