Det går i øjeblikket hårdt ud over mange selskaber og virksomheder, at de må holde lukket som følge af regeringen og de danske myndigheders tiltag mod coronavirussen.

Et af de selskaber, der er hårdt ramt af corona-krisen, er danske Bang & Olufsen.

Selskabet har nemlig midlertidigt lukket 60 pct. af B&O-butikkerne rundt om i verden, svarende til godt 300 butikker, oplyser selskabet ifølge Børsen.

I Danmark er det dog op til de enkelte forhandlere, hvorvidt de vil holde lukket eller ej. Men ifølge Per Thougaard, der er indehaver af B&O-butikken i Viborg, er der for få kunder til, at det kan betale sig at holde åbent.

»Jeg har skrevet til udlejer, om vi kunne få huslejefritagelse, men det ville de ikke gå med til. Så vi må bare betale huslejen, der er ikke andet at gøre. Men det er ikke noget, der kan fortsætte i al evighed,« siger Per Thougaard til Børsen.

Han fortæller, at inden corona-krisen brød ud, så var salget i butikken godt, men at nedlukningen nu kan risikere at koste butikken livet, da det ikke vides, hvor længe krisen kommer til at vare.

Selvom det ifølge Per Thougaard ikke kan betale sig at holde åbent i disse dage, så har størstedelen af de danske butikker dog alligevel valgt at holde åbent, fortæller Bang & Olufsens kommunikationschef, Jens Gamborg.

Han fortæller samtidigt til mediet, at B&O er ramt på en række vigtige markeder rundt om i verden, men at selskabet arbejder tæt sammen med deres detailpartnere for at sikre, at de fortsat kan servicere kunderne bedst muligt.

Problemerne for Bang & Olufsen har tidligere betydet, at selskabet for blot et par uger siden meddelte, at de havde valgt at reducere medarbejderstaben med 115 medarbejdere, de fleste i Danmark.

Bang & Olufsen har dog haft problemer i et stykke tid, også inden coronaepidemien tog fart verden over.

Siden december 2018 har selskabet nemlig haft fem nedjusteringer, og aktierne i selskabet har oplevet et stort fald.

I 2018 nåede aktien op over 180, men da markedet lukkede i fredags, lå aktien på blot 20,92, hvilket medførte en historisk lav markedsværdi på 904 millioner kroner.

Samtidigt forventer B&O nu, at omsætningen for 2020 falder med 20 til 29 pct., hvor det tidligere var ventet, at man ville få et fald på mellem 13 og 18 pct.

Jens Gamborg fortæller til Børsen, at tingene i øjeblikket udvikler sig konstant, og at butikkerne i blandt andet Kina og Japan er åbnet op igen.

Han understreger dog, at kundernes og medarbejdernes sikkerhed er det vigtigste.

Derfor holder man øje med myndighedernes retningslinjer i de lande, hvor Bang & Olufsen har butikker, så man kan tilpasse sig, såfremt der kommer ændringer.