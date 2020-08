Inden længe vil det være slut med at finde Bang & Olufsens produkter på hylderne hos elektronikkæden Power.

Den verdensberømte designvirksomhed har nemlig valgt at stoppe samarbejdet med Power.

Det oplyser Powers administrerende direktør, Jesper Boysen, til Finans.dk og kalder det i samme ombæring for »ubegribeligt«.

»Jeg fatter det ikke. Det er ubegribeligt, at man ikke tænker mere kommercielt. Det er en hæderkronet dansk virksomhed, som sætter sig ned med en spand over hovedet,« siger Jesper Boysen til Finans.dk.

Han tilføjer, at Power i år har øget salget af B&O-produkter med 40 procent.

Bang & Olufsen har som så mange andre virksomheder været hårdt ramt af coronakrisen. I marts, april og maj er selskabets salg ifølge Ritzau faldet med tæt på 40 procent, mens der på bundlinjen har været et tab på 135 millioner kroner.

Og i marts måned sagde Struer-virksomheden farvel til 115 ansatte som led i en spareplan – altså inden coronakrisen for alvor havde ramt verden.

Thomas Jöhncke, der landechef for B&O i Danmark, fortæller til Finans.dk, at man har valgt at droppe samarbejdet med Power, fordi man blandt andet ønsker at styrke sine egne butikker.