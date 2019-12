Aktionærerne i Bang & Olufsen kan se selskabets markedsværdi falde med mere end 300 millioner onsdag morgen.

Bang & Olufsen-aktien falder onsdag ved børsåbning omkring 20 procent.

Det sker, efter at tv- og elektronikproducenten tirsdag aften nedjusterede sine forventninger for fjerde gang inden for samme år.

Med kursfaldet har Bang & Olufsen tabt mere end 300 millioner kroner af sin markedsværdi, som nu lyder på lidt over 1,3 milliarder kroner.

/ritzau/