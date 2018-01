B&O-koncernen viste torsdag fremgang i sit regnskab, og efterfølgende steg aktien til højeste niveau i ti år.

København. Torsdag blev en god dag for Bang & Olufsen-koncernen, som kunne vise et pænt regnskab. Det betød, at koncernens aktie løftede sig til nye højder.

Således steg B&O-aktien torsdag 15,5 procent til 186 kroner, hvilket er højeste niveau i ti år.

Opturen for aktien kommer, efter at den danske elektronikproducent torsdag leverede et pænt resultat efter skat på 53 millioner kroner i andet kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/2018.

Det er 34 millioner kroner mere end i samme periode sidste år.

Det er særligt B&O Play, som drev overskuddet frem med en omsætningsfremgang på 30 procent i det nye regnskab. Samtidig voksede luksussegmentet Bang & Olufsen kun med fire procent.

B&O Play producerer bærbare højttalere og høretelefoner, mens Bang & Olufsen står bag de high-end fjernsyn, stereoanlæg og højttalere, som Struer-virksomheden nok er mest kendt for.

Bang & Olufsen står fortsat for den største omsætning af de to. Men balancen kan dog allerede tippe i indeværende kvartal, hvis B&O Play fortsætter med at vokse i samme tempo.

Selv om omsætningen i første halvår af regnskabet er vokset med 15 procent, holder selskabet fast i sin forventning til, at omsætningen for hele året vokser med ti procent.

B&O kom ud af det seneste regnskabsår med et underskud på 117 millioner kroner efter skat. Det er en markant forbedring af resultatet i forhold til året før, hvor underskuddet lød på 208 millioner kroner.

