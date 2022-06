Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har indtil videre ikke været en god dag for investorerne på aktiemarkedet.

S&P 500-indekset er røget ind i et såkaldt bear-market med et fald på 2,2 procent

S&P er et aktiemarkedsindeks, der sporer præstationen for de 500 største børsnoterede virksomheder i USA, og bear-market er lig med et fald på 20 procent fra den seneste top.

Med andre ord: Det har været en rigtig dårlig start på dagen på aktiemarkedet.

Det er en kombination af rekordhøje inflationstal og en voksende frygt for en recession i økonomien og især den amerikanske, som sender aktiemarkederne kraftigt ned.

Det er ikke kun det amerikanske aktiemarked, som har lidt. Investorerne havde også en hård dag på Oslo Børs, hvor hovedindekset endte ned 3,15 procent.

Derudover har den franske, tyske og børsen i London også været hårdt ramt. Alle er faldet med mindst 1,87 procent, hvor den franske er helt oppe og ramme et fald på 2,87 procent.

Dow Jones mister 1,7 procent på indeksniveau, og Nasdaq snubler og falder 2,5 procent i den indledende handel.

Nu venter markedet, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil have hævet renten med 175 basispoint inden september, skriver Reuters.

»Inflationen har ikke toppet, og renterne er stadig for lave i de fleste udviklede økonomier. Det betyder, at hastigheden af stramninger bliver revideret op stort set overalt,« siger Kenneth Broux, rentestrateg hos Societe Generale, til Reuters.