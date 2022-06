Lyt til artiklen

78 meter i højden og 20 etager.

Så højt bliver det nye kontorhus ‘TRÆ’ i Aarhus, der dermed bliver Danmarks højeste træhus.

De første gravemaskiner i Aarhus’ sydhavnskvarter er netop gået i gang med opførelsen af det banebrydende byggeri.

Højhuset, som opføres af pensionsselskabet PFA, vil teste nye metoder til genbrug af træ, glas og udtjente vindmøllevinger.

»TRÆ bliver et enestående byggeri, hvor vi prøver at gentænke hele byggeprocessen. Vi vil opføre et højhus, hvor vi forsøger at erstatte traditionelle materialer som stål og beton med klimavenlige alternativer som for eksempel træ,« siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA, og fortsætter:

»Byggebranchen står for 30 procent af CO₂-udledningen i Danmark og som landets største ejendomsinvestor, mener jeg, at vi har en forpligtelse til at finde nye metoder til at genbruge materialer og bygge mere klimavenligt.«

Byggeriet bliver på i alt 14.850m2 og er tegnet af Lendager Arkitekter. TRÆ vil stå færdigt i andet halvår af 2024 og er udviklet i samarbejde med Kilden og Hindby samt Aarhus Kommune, der har støttet byggeriet med fem millioner kroner fra byens klimafond.

Det er dog svært at bygge et højhus helt uden beton. Og der vil blive anvendt beton i blandt andet fundamentet, som dog er af en type, com er CO₂-reduceret, hvor det er muligt.

På facaden arbejdes der med at bruge skrottede vindmøllevinger.

»I Danmark står der mere end 4000 vindmøller på land og 500 på havet, som har en levetid på cirka 20-25 år. I fremtiden kan vi risikere at stå med en affaldsudfordring affødt af den grønne omstilling, som vi skal håndtere på den bedst mulige måde. I PFA vil vi gerne bidrage med løsninger og under forudsætning af, at vingerne består de sidste brandtest, vil vi gerne give de brugte vindmøller fornyet liv som solafskærmning på TRÆ,« siger Michael Bruhn.