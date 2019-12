Er du god til det der ‘it’?

Så har Forsvaret muligvis et job til dig, og frister arbejdspladsen ikke, så gør lønnen det måske.

I to nye udbud fremgår det, at Forsvaret er villig til at betale 26 mio. kr. for to ‘SAP-konsulenter’ i syv år. Det skriver Finans.

Det betyder, at de heldige kommende ansatte vil få en nydelig årsløn på 1,85 mio. kr. svarende til godt 154.000 kr. om måneden, for at arbejde med at optimere Forsvarets 'business intelligence' og resourcestyring.

SAP er en tysk virksomhed, som udvikler it-systemer til at forbedre og systematisere virksomheders interne processer. Og det er der stor efterspørgsel efter.

Desværre ærgrer man sig i branchen imidlertid over, at der ikke bliver uddannet flere folk inden for netop det område.

»De unge står i kø for at komme ind på den slags uddannelser. Men desværre er der simpelthen ikke plads nok på universiteterne, selv om efterspørgslen er stor,« siger Birgitte Hass, administrerende direktør for IT-Branchen til Finans.

Falder jobbet ikke i ens smag, kan man altid få et job som aktuar, hvis man kan nøjes med en månedsløn på 108.000 kr.