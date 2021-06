Selvom han tidligere er blevet kåret som 'Årets Leder' og har haft flere ledende stillinger, er topchefen i TL Byg nu blevet fyret.

En enig bestyrelsen har besluttet, at nu tidligere administrerende direktør Peter Boltau på 51 år ikke længere skal være en del af byggekoncernen. Det skriver Nordjyske.

Han har kort sagt ikke leveret og levet op til bestyrelsens forventninger. Det har man kunnet se på TL Byg udvikling.

»Den danske byggesektor har oplevet en stor fremgang de seneste et-to år, og her har vi i TL Byg haft en mere flad udvikling. Det er der mange årsager til, men nu ønsker vi at indlede en ny fokuseret fase for TL Byg med en ny topchef ombord,« siger bestyrelsesformand Mikael vest.

Overskuddet i TL Byg er det seneste år gået brat nedad. 13 millioner kroner er blevet til én million kroner.

Det handler selvfølgelig også om, at corona har lagt låg på økonomien. Peter Boltau har grundet pandemien også måttet opsige hver fjerde medarbejder, men det blev alligevel til en afskedigelse af Peter Boltau selv i sidste ende.

Han kom til TL Byg i 2018, og bare et år efter blev han kåret som 'Årets Leder' i Nordjylland.

I den kommende periode er det koncernens to stiftede og hovedaktionærer, Flemming Larsen og Georg Thinggaard, der selv skal stå fir ledelsen.