Nogle af de største stjerner i Hollywood har båret tøjet, men nu er det slut.

Modefirmaet Zac Posen lukker efter at have været på markedet i omkring 18 år.

Det oplyser frontmanden Zac Posen selv på sin Instagram-profil.

Årsagen er, at pengekassen er tom.

Her står Zac Posen sammen med den kendte skuespillerinde Katie Holmes. Foto: ANGELA WEISS

'Vi er skuffede over, at vores kræfter ikke har været succesfulde og dybt triste over, at eventyret over de seneste knap 20 år er kommet til sin afslutning,' skriver han.

Zac Posen har været dommer i det populære tv-program Project Runway fra 2012 til og med 2017.

Han har blandt andet designet Gwyneth Paltrows kjole til Oscar-uddelingen i 2007.

Til selvsamme uddeling fire år senere havde han lavet Oprah Winfreys nederdel.

Vis dette opslag på Instagram I want to express my appreciation to our extraordinary team and for all those who have stood by me and the brand. I owe a great deal of gratitude for their unwavering support for and dedication to the Company. I am grateful to the team who lent their incomparable talent and commitment along the way. I remain incredibly proud of what we created and hopeful for the future. Love ZP Et opslag delt af Zac Posen (@zacposen) den 1. Nov, 2019 kl. 2.09 PDT

Han har ligeledes lavet kjoler for store navne som Rihanna og Katie Holmes.

Men det var altså ikke nok til at holde firmaet i live.

Zac Posen er 39 år.

Han bor i New York.