De hører til blandt landets største leasingselskaber, men inden længe ser de ud til at være fortid.

Scanleasing Danmark er nemlig taget under konkurs.

Det fremgår af både Statstidende og Scanleasing Danmarks egen hjemmeside.

'Scanleasing Danmark A/S er 12. oktober 2020 kl. 12 taget under konkursbehandling af Skifteretten i Kolding. Advokat John Sommer Schmidt, Gorrissen Federspiel og advokat Christian Jul Madsen (Kromann Reumert) er udpeget som kuratorer,' skriver de.

Ifølge Finans.dk, der i første omgang skrev om konkursen, sker det bare en uge efter, at en rekonstruktionsbehandling af selskabet var gået i gang.

'Kurator arbejder sammen med et antal nøglemedarbejdere på at håndtere såvel løbende kontrakter som udløbne kontrakter,' skriver Scanleasing Danmark videre.

Scanleasing Danmark oplyser desuden følgende på deres hjemmeside:

Såfremt du er eksisterende kunde med en igangværende leasingkontrakt hos Scanleasing Danmark A/S under konkurs, betyder konkursen følgende for dig;

at din igangværende gyldige leasingkontrakt indgået med Scanleasing Danmark A/S under konkurs som udgangspunkt fortsætter uændret,

at betaling af leasingydelser i henhold til din leasingkontrakt fortsat skal ske til Scanleasing Danmark A/S og i overensstemmelse med leasingkontrakten (betaling kan ske som hidtil via PBS eller overførsel til tidligere angivne kontonummer), og

at Scanleasing Danmark A/S fortsat håndterer de praktiske forhold i forbindelse med leasingaftalens ophør.

Hvis du er eksisterende kunde hos Scanleasing Danmark A/S med en udløbet leasingkontrakt, kan følgende oplyses;