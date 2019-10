Frederiksberg Boligfond og 360 North ophæver en købsaftale vedrørende ejendomme på Frederiksberg.

Ejendomsselskabet 360 North, der er ejet af den amerikanske kapitalfond Blackstone, ophæver en omstridt købsaftale om ejendomme på Frederiksberg.

Det oplyser Frederiksberg Boligfond i en pressemeddelelse.

Købet drejede sig om ejendommene på Den Sønderjyske By, Svalegården og Peter Bangs Hus.

Borgmester på Frederiksberg, Simon Aggesen (K), tager med tilfredshed nyheden til efterretning.

- Det er ene og alene parternes beslutning, som Frederiksberg Kommune ikke har indflydelse på, siger han og tilføjer:

- Det er et stort tema, hvordan Frederiksberg er en by for alle. Det er også en af grundene til, at jeg har efterlyst, at de, som investerer i vores boliger, viser respekt for byen og dem, der bor her.

