November er blevet en handelshøjtid - og måske endda mere end vi kan måle, forklarer privatøkonom.

Handelsdagen Black Friday har været med til at løfte november måned til en af årets største handelsmåneder - kun overgået af julehandlen i december. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Sammenlignet med for fem år siden, hvor november var en forholdsvis almindelig måned for den danske detailhandel, ses udsvinget i november tydeligt i år.

- November er pt. den største handelsmåned i 2019, skriver Danmarks Statistik inden decembers julehandel er talt med.

- Sådan var det ikke i 2014, hvor maj var den største handelsmåned af årets 11 første måneder. Det høje niveau i november skyldes i høj grad, at Black Friday er blevet udbredt siden 2014, skriver Danmarks Statistik.

Det danske erhvervsliv har heller ikke andre forklaringer, end at Black Friday samt den kinesiske shopping-fejring af enlige, Singles' Day, er blevet faste dansk handelshøjtider.

- Black Friday og Singles Day har gjort november til den næstbedste måned for detailhandlen kun overgået af december, som årets klart største shoppingmåned, skriver Dansk Industris cheføkonom, Allan Sørensen, i sin analyse af tallene.

Det samme lyder fra Dansk Erhvervs økonom Kristian Skriver:

- Danskerne har i stigende grad taget de store tilbud i november Black Friday og Singles day til sig, og har udskudt en del af forbruget fra oktober til november, skriver han i sin analyse.

Og Arbejdernes Landsbanks privatøokonom Brian Friis Helmer forklarer, at detailhandlen i november nok har været endnu stærkere end Danmarks Statistiks tal viser.

- Black Friday har i virkeligheden nok en endnu større betydning, end vi kan se i detailsalgstallene, da de ikke tager højde for nethandel på udenlandske hjemmesider, som også er noget som danskerne gør sig mere i end tidligere.

Danmarks Statistiks tal for handlen er sæsonkorrigeret, og den opvejer derfor for særlige handelsdage. Det betyder, at udviklingen i detailhandlen ikke afspejler en særlig udvikling.

Fra oktober til november har detailsalget hævet sig 0,3 procent fra sæsonnormen.

/ritzau/