»Jeg gjorde det lige op i går. Og siden nemlig begyndte at levere i Aarhus i august 2016, så har jeg brugt for en lille million.«

Sådan siger Bjarke Bekhøj. Han er det, man roligt kan beskrive som en superfan af nemlig.com.

»Jeg elsker nemlig. Det er Guds gave til børnefamilier,« siger Bjarke Bekhøj. Gennem fire et halvt år har han benyttet sig af nemlig.com i privaten og på de to kontorer, som hans digitale marketingsfirma become har.

Men de seneste dages historier om virksomhedens arbejdsforhold har rystet Bjarke Bekhøjs tro på det selskab, som han har benyttet både i hjemmet og på arbejdet.

Gennem flere artikler har Politiken skildret et arbejdsmiljø med bøder til chaufførerne, overvågning af medarbejderne, krav om et umenneskeligt højt arbejdstempo og lange arbejdsdage syv dage om ugen er blandt kritikpunkterne.

»Som selvstændig virksomhedsejer kan jeg sagtens forstå, at man går op i effektivitet. Men hvis forholdene er, som Politiken beskriver, så mangler jeg nogle gode argumenter fra nemlig. Et godt forsvar,« siger Bjarke Bekhøj, der er på fornavn med nemlig.coms direktør, Stefan Plenge, selvom han ikke kender ham.

»Indtil videre har de og Stefan været aggressive. Og den mail, de har sendt ud til deres kunder, der skulle de nok have trukket vejret først,« siger Bjarke Bekhøj.

Efter afsløringerne fra Politiken har han taget den hårde beslutning at prøve noget andet i sin virksomhed.

Lækkert ser det ud. Varer fra nemlig.com. Men bag facaden er der kritik af medarbejdernes arbejdsforhold. Foto: Nemlig.com Vis mere Lækkert ser det ud. Varer fra nemlig.com. Men bag facaden er der kritik af medarbejdernes arbejdsforhold. Foto: Nemlig.com

»Jeg har besluttet, at vi nu skal prøve Coop på de to kontorer. Men derhjemme beholder jeg det. Det er fantastisk, og jeg vil for alt i verden ikke vende tilbage til at skulle i Rema og handle fysisk igen. Det er et scenarium, jeg frygter.«

Hvad skal der til for, at du dropper nemlig helt?

»Det vil være rigtig træls, hvis jeg skal skifte det ud. Men det handler som så meget andet om tillid. Og når den er væk, så er den væk. Og det er på et knivsæg lige nu. Der skal være ordentlige forhold for deres arbejdere. Og er det, som man har set fra deres lagre, sådan for alle deres ansatte, så er den tillid væk,« siger Bjarke Bekhøj.

Han er langtfra den eneste, hvis tro på nemlig.com er blevet rystet.

Kan dårlige arbejdsforhold for medarbejderne får dig til at boykotte Nemlig.com?

Går man gennem virksomhedens Facebook-side, så er den fyldt med vrede personer, der revser selskabet.

Flere skriver direkte, at de ikke længere ønsker at bruge nemlig.coms tjenester.

En af dem er Michael Agermose Jensen. Til B.T. siger han:

»Det er helt uacceptabelt det, der foregår. Arbejdsforholdene er helt uacceptable. Mennesker er ikke regneark. Jeg er nu tidligere kunde,« siger han.

En anden nu tidligere kunde, som har skrevet på Facebook, er Birgitte Bjerge Poulsen.

»Jeg vil ikke støtte et selskab, der ikke behandler sine ansatte ordentligt. Og de forholder sig slet ikke til de sager, der er kommet frem. Det er uanstændigt,« siger hun.

Nemlig.coms pressekontakt, Morten Huse Eikrem-Jeppesen, skriver i en mail til B.T., at man ikke ønsker at kommentere kunders afsked, da man af 'konkurrencehensyn' ikke vil gå ind i salgstal.

Derudover henviser han til en pressemeddelelse, hvor Stefan Plenge kalder hele sagen en 'smædekampagne' begået af 3F med Politiken som 'pennefører'.