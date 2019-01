Det vælter ind med penge hos designsuccesen Lind DNA, som er et af Danmarks hurtigst voksende firmaer. Men bag facaden har været enorme problemer.

Stifter og direktør Preben Lind havde sine døtre med, da firmaet startede op. De endte dog med at blive så rygende uvenner, at Preben Lind i dag ikke taler med nogen af dem.

Og det er han ked af.

»Det er jeg da helt klart. Det var ikke det, jeg havde regnet med og håbet på, men sådan er livet jo. Som forælder må man også give slip på et tidspunkt,« siger Preben Lind til Børsen.

Familiefejden udviklede sig så drastisk, at advokater til sidst måtte træde ind og afgøre uenighederne. I slutningen af 2017 købte Preben Lind sine døtre helt ud af selskabet.

En del af striden mellem Preben Lind og hans døtre handler om, hvem der fik idéen til firmaets kerneprodukt, som er et materiale, der er en blanding af genbrugslæder fra gamle møbler og naturgummi, skriver Børsen.

Preben Lind mener, at han fik idéen under en rejse til Tyskland. Hans ældste datter, Bine Malund Lind, mener på den anden side, at det var hende, der fik idéen under et ophold i USA.

Tilbage i 2015 udtalte Preben Lind da også til Aarhus Stiftstidende, at hans døtre havde været med til at skabe og udvikle materialet.

Den udtalelse vil han dog ikke stå ved i dag. Han kalder det et fejlcitat.

Trods stridighederne er Lind DNA et firma i voldsomt vækst. I 2017 havde firmaet en vækst på forbløffende 2.000 procent, oplyser Børsen, ligesom omsætningen nu har oversteget 100 millioner kroner.

Sidste års overskud forventes at blive fordoblet i år.

Lind DNA gør sig først og fremmest i at sælge dækservietter af genbrugslæder og vil nu begynde at producere møbler.

Børsen har været i kontakt med Preben Linds ældste datter, Bine Malund Lind, men hun har afvist at udtale sig om sagen.

Hun skriver dog i en mail til Børsen, at der helt tydeligt er meget forskellige opfattelser af hændelsesforløbet omkring bruddet mellem døtrene og deres far.