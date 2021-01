Værdien af bitcoin er faldet dramatisk hen over den forgangne weekend, hvor investorerne fik travlt med at sælge. I løbet af blot 24 timer faldt prisen på 1 bitcoin med 23 pct. i værdi til 31.800 amerikanske dollar.

Den var ellers på endnu en rekordfart opad mod slutningen af 2020 og begyndelsen af dette år. Der blev sat rekord efter rekord – og den røg for første gang over 42.000 dollar for en enkelt bitcoin, der også forkortes BTC. Det skriver news.com.au.

Den seneste optur startede, da PayPal begyndte af acceptere bitcoin som betalingsmiddel i oktober 2020. Den digitale mønts værdi var blevet firedoblet i løbet af året og udgjorde svimlende 600 milliarder dollar. Siden fredag er der blevet høvlet 180 milliarder dollar af det beløb.

Andre kryptovalutaer klarede sig endnu dårligere end bitcoin. Ether mistede 29 pct. efter at være toppet med en værdi på 1.300 dollar. Bitcoin Cash og Litecoin fik også en ordentlig nedtur.

Mandag fik investorerne også en advarsel fra Storbritanniens finansielle vagthund: »Hvis forbrugere investerer i disse typer produkter, så skal de være klar til at miste alle pengene,« sagde Financial Conduct Authority.

Der er ingen garanti for, at kryptovalutaen kan veksles tilbage til kontanter, påpegede regulatoren.

Chefen for investeringer for det globale firma Guggenheim Investments, Scott Minerd, havde forudset, at prisen for 1 BTC en skønne dag ville nå op på en værdi af 400.000 amerikanske dollar.

Mandag tweetede han dog, »at det var tid til at tage nogle penge væk fra bordet«.

»Bitcoins stigning med raketfart er uholdbar på den korte bane,« skrev han.