Bitcoin fortsætter sin rutsjebanetur. Ned.

Værdien af kryptovalutaen er i flere dage styrtdykket og er nu faldet med 50 procent, siden den omvendt ramt toppen i november sidste år.

Det skriver BBC mandag morgen.

Kursen for Bitcoin er gået under 34.000 dollar – hvilket svarer til lige under 240.000 kroner – og dermed følger den digitale valuta den samme udvikling, som aktiemarkederne verden over har oplevet i den seneste tid.

Bitcoin er den største og mest populære kryptovaluta, mens nummer to, Ethereum, også har oplevet samme fald. Den er dalet med ti procent i værdi i bare den seneste uge.

Kursfaldet kommer efter, at der egentlig længe har været stille omkring bitcoin i modsætning til de seneste år, hvor der har været mange overskrifter. Ikke mindst på grund af voldsomme stigninger og deraf medfølgende omtale.

BBC skriver, at kryptovalutaen i større udstrækning er blevet handlet på lige for med det almindelige aktiemarked, og det har stabiliseret udviklingen.

Men mange aktiehandlere har samtidig sat den i bås med mere risikable investeringer (som teknologiaktier), og det er dem, man skiller sig af med i usikre tider. Som nu.

Og det kan være en del af forklaring på det store fald.