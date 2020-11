Kan du huske bitcoin? Nu boomer de igen.

Efter et spektakulært krak for et par år siden, har den såkaldte kryptovaluta været igennem en voldsom værdistigning i år.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har værdien af en bitcoin netop ramt det højeste niveau i tre år – det vil sige 18.766.79 dollar.

Tallene viser, at den virtuelle betalingsform i stigende grad er blevet accepteret efter tidligere at have haft en blakket ry, mener en ekspert.

»I dag er bitcoin et sted, hvor investorer, banker og familieforetagende helt legitimt overvejer at investere for at sikre sig mod valutadevaluering,« siger Alex Mashinsky fra Celsius Network til Reuters.

Indtil videre er værdien af bitcoin steget med næsten 160 procent i år, hvilket ifølge Finans.dk er markant mere end de store spring som eksempelvis boomende aktier hos Amazon og Netflix har taget. Her har stigningerne 'kun' været på henholdsvis 64 og 47 procent.

Bitcoin steg med 17 procent bare i sidste uge, og den er steget med 50 procent i november.

Det var i fredags, at prisen på bitcoin ramte det største niveau siden december 2017. Siden har prisen stabiliseret sig i samme leje.

Sidst bitcoin hittede i samme omfang og nåede op på en værdi i nærheden af 20.000, endte det i et kæmpe kollaps efterfølgende. Det behøver ikke ske igen, siger en dansk ekspert.

»Dette er ikke 2017 om igen. Der er en stigende accept af og en venligere holdning til kryptovalutaerne denne gang. Vi ser flere indikatorer, der peger mod yderligere stigninger end mod et fald,« siger Roman Beck, professor på IT-Universitetet i København. Til Finans.dk.

Bitcoin er en digital og krypteret valuta - deraf navnet 'kryptovaluta'. Der er ikke nogen konkret organisation, der bestemmer over Bitcoin, og dermed kan det heller ikke lukkes ned. Det er udbud og efterspørgsel, der afgør prisen på en Bitcoin.