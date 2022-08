Lyt til artiklen

En hård og direkte udmelding fra den amerikanske centralbankchef har igen sendt kryptovalutaerne ud i mørket. Bitcoin falder under 20.000 dollar for første gang siden midten af juli.

Det var lige begyndt at gå lidt bedre for kryptovalutaerne efter 2022s nedsmeltning, men nu er der dårlige nyheder igen.

Søndag er bitcoin nemlig dykket under 20.000 dollar for første gang siden midten af juli og bliver nu handlet i en kurs omkring 19.958 dollar, svarende til knap 150.000 danske kroner. Det vil sige, at den største digitale valuta er faldet godt 20 procent fra sin seneste top 15. august.

Den dårlige stemning kommer, efter at den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, i fredags fik givet hele finansmarkedet en mavepuster med sin hårde og direkte tale ved det årlige Federal Reserve-topmøde i Jackson Hole, Wyoming. Powell gjorde det klart, at centralbankens vigtigste opgave lige nu er at bekæmpe den historisk høje inflation, og Fed derfor bliver nødt til at hæve renten »kraftfuldt«.

Det satte gang i en ny runde markedsuro, der særligt gik ud over de rentefølsomme investeringer, som for eksempel bitcoin og it-aktier. Bitcoin faldt derfor 3,4 procent i fredags, mens det it-tunge Nasdaq-indeks fik barberet næsten fire procent af sin værdi.

»Pengene flyder ud af de risikable aktiver. Krypto følger efter den store justering i det amerikanske aktiemarked,« siger Cici Lu, chef i konsulenthuset Venn Link Partners, til Bloomberg.

»Markedet kunne ikke lide, hvad han (Powell, red.) havde at sige, og bitcoin fortsætter med at opføre sig som et high-beta-aktiv,« tilføjer hun. High-beta betyder, at et aktiv er mere turbulent og altså ofte falder meget i en nedtur, men til gengæld stiger hurtigt i en optur.

Netop på grund af sin rolle som en af finansmarkedets mere volatile investeringer har kryptomarkedet haft et hårdt 2022. Siden sin rekord kurs omkring 70.000 dollar i november sidste år er bitcoin faldet over 70 procent, hvilket er langt mere end det brede aktiemarkeds 15 procents deroute.

Over sommeren begyndte der igen at være lidt bedre stemning, fordi investorerne håbede på, at centralbankerne relativt snart ville slappe af med sine aggressive rentestigninger. Det skubbede bitcoin op i 25.000 dollar i midten af august, men er altså efter de seneste centralbankudmeldinger igen under pres.

I modsætning til aktier, obligationer, råvarer og valutaer, bliver kryptomarkedet også handlet over weekenden og har derfor haft længere tid til at reagere på budskaberne fra Jackson Hole.

