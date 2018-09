Zealand Pharma har solgt rettighederne til to diabetesmidler for 1,3 milliarder kroner.

København. Det danske biotekselskabet Zealand Pharma har gennem mange år udviklet ny medicin til diabetespatienter, men selskabet har valgt at sælge to af sine midler for et milliardbeløb.

Zealand Pharma har solgt rettighederne og alle fremtidige indtægter for de to midler Soliqua og Lyxumia. Prisen er 1,3 milliarder kroner, og køberen er amerikanske Royalty Pharma.

På aktiemarkedet bliver der taget positivt imod salget, da aktien stiger med 11,7 procent til 101,60 kroner.

Zealand Pharma havde kun ret til ti procent af indtægterne fra de to midler, som det har udviklet sammen med den franske medicinalgigant Sanofi, der sad på resten.

Zealand Pharma vil i stedet rette fokus mod at udvikle medicin, som selskabet har alle rettighederne til.

Det gælder midlet Dasiglucagon, der blandt andet er til patienter, som er født med for lavt et blodsukker.

Derudover skal pengene gå til flere studier med Glepaglutid, som er til patienter med en for kort eller ikke-fungerende tarm.

- Salget af de fremtidige indtægter giver os mulighed for at sætte fart på vores aktiviteter, der skal få vores helejede lægemiddelkandidater hele vejen til markedet.

Zealand Pharma blev stiftet i 1998, holder til i Glostrup og har knap 130 ansatte.

Selskabet gik på børsen i 2010, men har siden haft vanskeligt ved at skabe et stort afkast til aktionærerne.

Aktien blev noteret til 86 kroner og er på otte år steget 18,1 procent. Det ligger milevidt fra, hvor meget aktiemarkedet generelt er steget i samme periode.

/ritzau/