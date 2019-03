Direktøren for Falck Assistance forlader øjeblikkelig sin stilling grundet Bios-sagen. Det skriver Falck.

Lars Vester Pedersen, Falcks tidligere redningschef i ambulancedivisionen, forlader sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det sker grundet sagen om misbrug af selskabets dominerende stilling i forhold til konkurrenten Bios.

Det skriver Falck i en pressemeddelelse. Lars Vester Pedersens officielle titel har lydt administrerende direktør for Falck Assistance i Norden.

- Lars Vester Pedersen har valgt at forlade sine ledelsespositioner nu, fordi Konkurrencerådets nylige afgørelse kan sætte spørgsmålstegn ved hans rolle i Falcks ageren tilbage i 2014-15, skriver administrerende direktør Jakob Riis i meddelelsen.

- Jeg kender kun Lars Vester Pedersen som en reel og meget hæderlig kollega. Jeg har respekt for, at han ikke ønsker at stå i en situation, hvor han kan blive set som en belastning for et Falck, der lægger alle kræfter i at genskabe tilliden til virksomheden.

Officielt går Lars Vester Pedersen på pension ved årets udgang, men forlader sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Tidligere i år afgjorde Konkurrencerådet, at Falck misbrugte sin dominerende stilling ved at tvinge konkurrenten Bios ud af markedet, efter at selskabet havde vundet kontrakten på ambulancedrift i Region Syd.

Ifølge Konkurrencerådets rapport brugte Falck en fordækt kommunikationskampagne for at skabe uro omkring Bios og skabe tvivl om, om det kunne løfte opgaven.

Samtidig arbejdede Falck aktivt for at hindre, at ambulancereddere skiftede til Bios, der dermed havde store problemer med at rekruttere og leve op til sin kontrakt.

Konkurrencerådet har varslet, at man vil anmelde Falck til Bagmandspolitiet. Bios har varslet et større erstatningskrav mod Falck.

Lars Vester Pedersen har været hos Falck siden 1979 og haft lederroller i mere end 30 år.

- Jeg havde 40-års jubilæum den 1. marts. I den forbindelse besluttede jeg at gå på pension med årets udgang.

- Jeg har valgt at trække mig fra mine ledelsesposter allerede nu, fordi jeg ikke vil risikere, at min person kan skygge for de resultater, vi dagligt skaber, skriver han i pressemeddelelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har politianmeldt Falck til Bagmandspolitiet, oplyser Konkurrencerådet til Ritzau.

/ritzau/