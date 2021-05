Hvis BioNTechs coronavaccine ikke skulle vise sig at fungere mod coronavarianter, er der en plan klar.

Indtil videre ser coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech ud til at have en effekt over for varianter af virusset.

Uanset er der en plan klar til, hvis der bliver behov for at tage særligt hånd om coronavarianter.

Det fortæller det tyske firma mandag i forbindelse med sit regnskab for første kvartal af 2021.

- Til dato er der ingen beviser for, at en tilpasning af BioNTechs nuværende covid-19-vaccine er nødvendig mod en række af nye varianter.

- På trods af dette har BioNTech udviklet en omfattende strategi for at imødegå disse varianter, hvis behovet opstår i fremtiden, skriver BioNTech i en pressemeddelelse.

/ritzau/