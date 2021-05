De danske biografer har sagt »nej tak« til at vise filmene 'Godzilla vs. Kong', 'Black Widow' og Oscar-vinderen 'Nomadland'.

Det er ikke fordi, de ikke vil, men det kan simpelthen ikke betale sig.

Det er nemlig sådan, at distributørerne med blandt andet de tre film har indskrænket biografernes eksklusivperiode fra fire måneder til fire uger. Herefter kan de købes af streamingtjenesterne, skriver Finans.

»For os er det logik, at hvis produktet bliver mindre værd, så skal vi også betale en mindre pris,« siger Casper Bonavent, administrerende direktør for Nordisk Film Biografer.

Casper Bonavent mener ikke, at særligt mange vil være villige til at betale en billet, hvis de kan se filmen på en streamingtjeneste få uger efter.

Derfor er der nu opstået en reel prisforhandling mellem de store danske biografkæder, Nordisk Film Biografer og Cinemaxx, og distributørerne.

Frederik Malling Juul, distributionschef hos SF Studios, mener, at der er tale om en udvidelse af markedet.

Han synes, at biograferne lukker øjnene for, at de lange eksklusive perioder er fra en tid, hvor filmruller helt fysisk turnerede rundt fra biograf til biograf.

Den nye virkelighed, hvor både coronakrisen har gjort det normalt at sende film ud online udenom biograferne, og mange nye streamingtjenester er kommet til, er biograferne nødt til at følge med i ifølge Frederik Malling Juul.