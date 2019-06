Detailgiganten 'Biltema' har planer om at fordoble antallet af sine varehuse.

Direktør i Biltema Danmark, Jacob Borring Møller, fortæller, at det skal ske inden for seks år.

»Vi har lige leveret det bedste resultat i Danmark nogensinde, så det er klart, at vi er glade, når vi kan se frem til dobbelt så mange varehuse i Danmark i de kommende år,« fortæller Jacob Borring Møller.

I starten af året fik Biltema Danmark det største overskud nogensinde.

Og det har altså givet detailgiganten blod på tanden.

Forberedelserne til at åbne flere nye varehuse er allerede i fuld gang. De første spadestik tages allerede nu til et nyt lager i Halmstad i Sverige, hvorfra der skal sendes varer til alle varehuse i Skandinavien.

Det forventes at stå færdigt i 2021.

Lageret bliver 85.000 kvadratmeter stort og med det, vil Biltema samlet have et lagerområde på over 350.000 kvadratmeter.

Det betyder, at Biltema Logistics, Biltemas datterselskab, vil blive Nordens største lagervirksomhed.

»I byggeriet har vi sørget for at være så miljøvenlige som muligt, hvilket både ses i valg af byggemateriale og fremover kan det også ses i den måde, vi transporterer varer på,« siger Bjarne Sandberg, administrerende direktør for Biltema Logistics.

Ifølge direktøren ligger det endnu ikke fast, hvor de nye varehuse skal placeres.

Han oplyser dog, at byggeriet af de to førstkommende bliver i Roskilde og Hjørring og forventes at stå færdigt henholdsvis i efteråret 2019 og foråret 2020.